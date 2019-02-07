Посольство РФ считает вбросом новые сообщения в СМИ по делу Скрипалей

Появление информации о третьем подозреваемом по делу Скрипалей является очередным вбросом британских спецслужб. Такую позицию озвучил представитель посольства РФ в Великобритании.
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По его мнению, этому есть более реальное объяснение.
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Это необходимо, чтобы без конца напоминать подданным Королевства о Скрипалях и демонизировать Россию, которая якобы «применяет химическое оружие». Кроме того, властям Великобритании нужно постоянно отвлекать своих граждан от проблем c Brexit, отметили в дипмиссии.
Отец и дочь — Юлия и Сергей Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Как считают британские спецслужбы, они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Позже они пришли в себя, однако после инцидента Сергей Скрипаль ни разу не появился на публике.
Власти Великобритании поспешили обвинить во всем Россию, а конкретно граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые по их мнению являются «агентами». Петров и Боширов в интервью RT опровергли эти обвинения, пояснив, что приезжали в Солсбери исключительно как туристы. Власти РФ также неоднократно заявляли, что к этому инциденту Россия не имеет никакого отношения.
Ранее Пятый канал сообщал, что британские СМИ заявили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей.