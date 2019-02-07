Посольство РФ считает вбросом новые сообщения в СМИ по делу Скрипалей

Появление информации о третьем подозреваемом по делу Скрипалей является очередным вбросом британских спецслужб. Такую позицию озвучил представитель посольства РФ в Великобритании.

— Первые сообщения о том, что в начале марта прошлого года помимо Руслана Боширова и Александра Петрова в Великобританию прибыл и затем вылетел некий Сергей Федотов, появились в британских СМИ 10 октября. И вот теперь «установлено», что он таки из страны 4 марта не вылетал. Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно , — цитирует дипломата РИА Новости.

По его мнению, этому есть более реальное объяснение.

— Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб , — сказал представитель посольства.

Это необходимо, чтобы без конца напоминать подданным Королевства о Скрипалях и демонизировать Россию, которая якобы «применяет химическое оружие». Кроме того, властям Великобритании нужно постоянно отвлекать своих граждан от проблем c Brexit, отметили в дипмиссии.

Отец и дочь — Юлия и Сергей Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Как считают британские спецслужбы, они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Позже они пришли в себя, однако после инцидента Сергей Скрипаль ни разу не появился на публике.

Власти Великобритании поспешили обвинить во всем Россию, а конкретно граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые по их мнению являются «агентами». Петров и Боширов в интервью RT опровергли эти обвинения, пояснив, что приезжали в Солсбери исключительно как туристы. Власти РФ также неоднократно заявляли, что к этому инциденту Россия не имеет никакого отношения.

Ранее Пятый канал сообщал, что британские СМИ заявили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей.