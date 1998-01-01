На антисемитский митинг во Франции вышли более 20 тысяч человек

В Париже прошла масштабная акция против роста антисемитских настроений во Франции. На площади Республики на митинг собрались более 20 тысяч человек.

Организаторами демонстрации стали практически все политические партии страны. Среди участников акции были пермьер-министр страны, депутаты парламента, бывшие президенты. Ожидали и Эммануэля Макрона, но он на площади не появился. Поводом для выступления стали участившиеся случаи антисемитизма во многих города Франции. В частности произошедшее накануне осквернение еврейского кладбища в одном из городов Эльзаса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эммануэль Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока—2».