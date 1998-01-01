Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»

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Союз Парижа и Берлина трещит по швам — французский президент решился вставить палки в колеса российскому проекту.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 103

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Как пишет немецкая Suddeutsche Zeitung, такое решение было в принято в Елисейском дворце в связи с новой позицией Парижа по отношению к проекту «Северный поток — 2».

Отсутствие Макрона на всемирно известной конференции означает и отмену его совместной пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они традиционно выражают единую точку зрения по различным вопросам международной и внутренней политики Евросоюза.

Как сообщал Пятый канал, Макрон, который еще полгода назад поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2», изменил свою точку зрения с точностью наоборот.

Конференция по вопросам безопасности состоится в Мюнхене 15–17 февраля.

Тема:
Северный поток — 2 103
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