Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Как пишет немецкая Suddeutsche Zeitung, такое решение было в принято в Елисейском дворце в связи с новой позицией Парижа по отношению к проекту «Северный поток — 2».

Отсутствие Макрона на всемирно известной конференции означает и отмену его совместной пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они традиционно выражают единую точку зрения по различным вопросам международной и внутренней политики Евросоюза.

Как сообщал Пятый канал, Макрон, который еще полгода назад поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2», изменил свою точку зрения с точностью наоборот.

Конференция по вопросам безопасности состоится в Мюнхене 15–17 февраля.