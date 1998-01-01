7 самых громких событий шоу-бизнеса в прошлом году

Кокорин и Мамаев провели Новый год в СИЗО

Самым громким скандалом 2018 года стала драка звезд российского футбола. Кадры, на которых Александр Кокорин и Павел Мамаев отдыхают между матчами, облетели все телеканалы.

Даже после того, как футболистов задержала полиция, они до конца не понимали, что натворили, и продолжали вести себя вызывающе. Футболисты были уверены, что, несмотря на общественный резонанс, Новый год они точно встретят дома, но суд оказался суров. Александра, Павла и других участников драки оставили в СИЗО до 8 февраля. Тогда футболисты поняли, что дело приняло нешуточный оборот. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Кроме того, всплыли подробности личной жизни Павла Мамаева. Оказывается, перед дракой полузащитник «Краснодара» отдыхал с любовницей и даже после ареста продолжил общаться с девушкой. Об этом узнала и рассказала жена футболиста Алана.

Евгений Петросян развелся

Главным разводом года, безусловно, стало скандальное расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В сети появилось видео, где под песню Светланы Лободы «А может к черту любовь» Евгений Петросян и звездный адвокат Сергей Жорин отмечают расторжение брака. Журналист и блогер Екатерина Гордон посвятила этому событию стихи. За судебным процессом следили все СМИ страны.

Пока этот развод — лишь штамп в паспортах бывших супругов. Петросяну и Степаненко еще только предстоит разделить десять квартир в Москве, загородную недвижимость, коллекцию старинных картин и книг. По примерным подсчетам, это все оценивается в полтора миллиарда рублей. А еще нужно решить вопрос с авторскими правами на совместные выступления. Юмористы пока никак не могут договориться. Степаненко хочет 80 процентов имущества, Петросян готов отдать только половину.

Сергей Шнуров нашел новую жену

Рокер-хулиган в этом году снова удивил всех. После восьми лет безоблачной семейной жизни с женой Матильдой лидер группы «Ленинград» развелся.

Поклонники были в шоке. По их мнению, именно Матильда сделала из Шнура приличного человека: он стал меньше пить, модно одеваться и вообще приобрел гламурно-светский лоск. Кроме того, буквально через несколько месяцев после развода Шнур снова огорошил фанатов. Музыкант заявил, что снова женится.

— Я никогда не готовлюсь к свадьбе. Потому что свадьба, как атомная война, может наступить в любую секунду, — поделился артист.

Шнур тайно расписался с 27-летней Ольгой Абрамовой. Девушка — дочь успешного бизнесмена, изучала историю искусств в Лондоне. Сейчас молодожены счастливы вместе.

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Киркоров и Басков выпустили скандальный клип

Новый клип Баскова и Киркорова не оставил никого равнодушным: более 20 миллионов просмотров, оглушительный успех. Гротеск, впечатляющая самоирония артистов, юмор на грани фола. «Ибица» впечатлила даже коллег Баскова и Киркорова.

Однако столь смелый клип чуть не стоил звездам карьеры. Многие зрители не оценили юмора, завалили интернет гневными комментариями и даже потребовали лишить Баскова и Киркорова звания народных артистов.

— О, написано, что их лишают звания народных артистов! Ура! У меня нет звания, пусть и у них не будет! — пошутила тогда Лолита.

Ольга Бузова дала грандиозный концерт

Ольга Бузова в этом году почувствовала себя «мировой дивой». Бывшая участница реалити-шоу дала концерт с размахом. Но среди гостей не оказалось многих звезд первой величины, в том числе и Филиппа Киркорова.

Многие издания назвали шоу Бузовой откровенным провалом. Музыкальные критики подсчитали: потрачено 30 миллионов на декорации, костюмы, режиссуру и рекламу, а вернули не больше 20.

— Важно понимать, что количество людей в зале далеко не всегда тождественно количеству проданных билетов. Визуальный аншлаг — это хорошо, но далеко не все проходят по билетам, очень много пригласительных, — объяснил светский обозреватель Алексей Остудин.

Впрочем, недостатка в деньгах Ольга явно не испытывает. У Бузовой более 14 миллионов подписчиков в Instagram, а значит, реклама на ее странице стоит немалые деньги. Кроме того, Ольга в два раза подняла стоимость своего участия в корпоративах.

Никита Джигурда сорвал куш в 250 миллионов

Эпатажный актер Никита Джигурда выиграл в суде дело о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ. Теперь ему достанется имущество на сумму 250 миллионов рублей. На этот куш также претендовала сестра Браташ — Светлана Романова. Разбирательство длилось более двух лет и в уходящем году завершилось.

— Это наша победа, о которой мы говорили два с половиной года назад. Мы выиграли! Истина на нашей стороне, — поделился артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова засудила своего водителя

Известную балерину обворовал собственный водитель Александр Скиртач. Как утверждает Волочкова, мужчина регулярно брал у своей начальницы деньги на оплату разных услуг, а на самом деле просто их присваивал. Больше всего балерину возмутило, когда помощник попросил 205 тысяч рублей на похороны собственной матери, а женщина оказалась жива.

— Он сказал, что он готов предоставить свидетельство о смерти матери. Вы представляете, какое кощунство этот человек готов был совершить?! Для него нет святого: ни мамы, ни детей, — рассказала звезда.

Сам Скиртач выдвинул Волочковой встречное и весьма неожиданное обвинение в сексуальных домогательствах.

— Она написала моей жене, что я с ней спал, пока моя супруга рожала. А я присутствовал по контракту на родах своей дочери.

В результате судебной схватки балерины и водителя победу одержала Анастасия Волочкова. Водителю дали три года тюрьмы условно и обязали выплатить балерине 376 тысяч рублей. Анастасия осталась довольна.

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