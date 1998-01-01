Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер

, 23:59 Видео 76

О пропаже молодого человека сообщил его адвокат.

Фото: Instagram @alibek_asad_ps

Блогер Алибек Мирзеханов, которого подозревают в причастности к массовой драке в Москве, мог быть похищен. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил адвокат молодого человека Шамиль Яндарбаев.

Как объяснил Яндарбаев, после задержания блогер был отпущен под обязательство о явке. Когда адвокат позвонил в изолятор, где содержали Алибека, выяснилось, что он давно покинул учреждение.

— По нашим данным, его похитили неизвестные, как только он вышел из изолятора, — цитирует адвоката ТАСС.

Защита Мирзеханова уже подала заявления в МВД, Следственный комитет и экстренные службы. Однако пока найти блогера не удалось.

— До сих пор с нашим подзащитным нет никакой связи, его местонахождение неизвестно ни нам, ни родственникам, в связи с чем считаю, что в экстренном режиме необходимо заниматься поисками Алибека, — сообщил Яндарбаев.

Алибека Мирзеханова задержали по подозрению в причастности к массовой драке, которая произошла в Москве 14 февраля. После инцидента полиция доставила в отделение больше 20 человек.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:22
Бывший глава ФБР не исключает, что Трамп — российский агент
0:05
Видео: Подросток в Вологде надышался газом из баллончика и умер
23:59
Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер
23:45
«Все возможно»: Путин не исключил отключения РФ от мирового интернета
23:28
В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей
23:13
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
22:53
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт
22:38
ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента
22:38
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
22:06
В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы
21:59
На судне с российскими моряками зафиксирована вспышка гонконгского гриппа
21:46
Видео: Путин встретился с президентом ФИФА и наградил его орденом Дружбы
21:28
Уфологи предрекли смерть Земли от газового облака с Нибиру
21:15
Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море
20:53
Путин: Россия не станет наносить превентивный ядерный удар
20:53
«Позорище!»: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд
20:43
Российские политики обсуждают Послание Путина Федеральному собранию
20:35
Самая сексуальная в мире боксерша Аврил Мати сообщила о возвращении на ринг
20:24
СК РФ возбудил дело о международном терроризме по факту взрывов в Донецке
20:18
Михаил Полицеймако — о театральных городах, мечтах и звездах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 фев

«За Cayenne штук десять машин погналось» — очевидцы о стрельбе в кафе Москвы

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама