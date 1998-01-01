Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер

Блогер Алибек Мирзеханов, которого подозревают в причастности к массовой драке в Москве, мог быть похищен. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил адвокат молодого человека Шамиль Яндарбаев.

Как объяснил Яндарбаев, после задержания блогер был отпущен под обязательство о явке. Когда адвокат позвонил в изолятор, где содержали Алибека, выяснилось, что он давно покинул учреждение.

— По нашим данным, его похитили неизвестные, как только он вышел из изолятора, — цитирует адвоката ТАСС.

Защита Мирзеханова уже подала заявления в МВД, Следственный комитет и экстренные службы. Однако пока найти блогера не удалось.

— До сих пор с нашим подзащитным нет никакой связи, его местонахождение неизвестно ни нам, ни родственникам, в связи с чем считаю, что в экстренном режиме необходимо заниматься поисками Алибека, — сообщил Яндарбаев.

Алибека Мирзеханова задержали по подозрению в причастности к массовой драке, которая произошла в Москве 14 февраля. После инцидента полиция доставила в отделение больше 20 человек.