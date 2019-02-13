Глава Минэкономразвития: «Повышение пенсионного возраста не предусмотрено»

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Максим Орешкин пояснил, что в ближайшее десятилетие вопрос об увеличении пенсионного возраста в правительстве обсуждать не собираются.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тема:
Повышение пенсионного возраста в РФ 143

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ближайшие десять лет правительство РФ не планирует обсуждать повышение пенсионного возраста. Слова министра приводят «Известия».

По мнению Орешкина, последняя реформа проведена так, чтобы ближайшие десять лет вопрос о пенсионном возрасте больше не поднимался.

— В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено, — пояснил министр.

Также Орешкин отметил, что недавняя семипроцентная индексация пенсий была бы невозможна без повышения пенсионного возраста, а долгосрочный эффект от реформы можно будет оценить только спустя годы.

Ранее Пятый канал сообщал, как увеличилась надбавка к пенсии по возрасту.

Тема:
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