На этой неделе министр образования и науки Якутии Владимир Егоров посоветовал молодым родителям больше работать, чтобы им хватало денег на детей. Так и сказал: «Иди и заработай!». Таким образом он прокомментировал отмену компенсаций на детский сад для большинства семей в регионе. Потом были классические извинения, слова что его не так поняли. Или вот еще — в Брянской области чиновник Сергей Цуканов был крайне недоволен местной активисткой, которая пожаловалась на плохие дороги. Коммунальщик пообещал ее «хлопнуть в рыло».

Это персонаж уже уволился. По собственному желанию. Самое страшное, что из таких вот мелких и наглых потом вырастают динозавры чиновничьего цеха. Они обрастают толстой кожей, связями и такими же друзьями. Из региональных кабинетов пересаживаются в федеральные приемные с большим штатом. Тем временем былые грешки забываются, а возможностей становится намного больше. И вот тогда границы реальности окончательно расплываются — воруют вагонами, взятки берут миллиардами, а жизнь свою устраивают по высшему разряду. Только вот расплата рано или поздно наступает. И корреспондент Алексей Полторанин это докажет.

Мягкое кресло и уютный кабинет бывший мэр Арзамаса Игорь Киселев сменил на скамью подсудимых. Градоначальника обвинили сразу в трех преступлениях — хищении чужого имущества, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Он уже третий подряд мэр Арзамаса, который попадает под следствие. За день до Киселева был задержан и действующий на тот момент градоначальник Михаил Мухин, а в мае 2018-го правоохранители пришли за Анатолием Мигуновым. Согласно официальной статистики, только за 10 месяцев прошлого года в России было выявлено 27 тысяч коррупционных преступлений.

— Борьба с коррупцией в современной России на сегодняшний день вышла на эффективный уровень. Я считаю, что качество расследования и возбужденных уголовных дел много выше, чем было раньше, — подчеркнул директор национального исследовательского института проблем коррупции Сергей Сапронов.

А раньше такое можно сказать вообще расследовали крайне редко и неохотно — в 90-е во власть приходили кто хотел и как хотели. Многие даже на приговор суда откровенно плевали. Например, главу Владивостока Виктора Черепкова из кабинета пришлось выводить спецназом. Закончилось уголовным делом «мэрство» и для его преемника Владимира Николаева, в прошлом главаря ОПГ, приговоренного к 3,5 годам колонии. А также и для других градоначальников — Игоря Пушкарева, Юрия Копылова.

Но подчас высшие эшелоны власти пробираются совершенно откровенные клоуны. Так, мэра Архангельска Александра Донского сняли с должности после того, как выяснилось, что у него поддельный диплом о высшем образовании. После отставки он много сокрушался, что не успел легализовать наркотики, проституцию и однополые браки. А дальнейшие его поступки вообще повод усомниться в психическом здоровье.

Вот и еще одна личность — Игорь Албин — бывший вице-губернатор Петербурга, который пока непонятно как попал на этот пост и проработал четыре года. На его счету немало порушенных проектов и запущенных территорий, например, Костромская область, которую он возглавлял с 2007-го по 2012 годы. Еще, кстати, под фамилией Слюняев. Регион он бросил с долгом в 10 миллиардов рублей — это в три раза больше, чем было в начале его срока.

— Ожидания, которые были от молодого энергичного москвича, который может сюда привести бизнес, они превратились в понимание того, что все это просто-напросто болтовня и просто слова. И в итоге ни инвестиций в область каких-то глобальных, ни развития области, — рассказывает помощник депутата Госдумы РФ (2009–2015 г. г.) Алексей Дементьев.

В 2012-м Слюняева назначили министром регионального развития. И здесь большинство его начинаний пошли прахом, и вызвали крайне негативную реакцию как жителей регионов, так и властей. Полгода его руководства министерством и граждане получили платежки за ЖКХ, выросшие на 225%. Это в двух регионах, в других рост, признаться, был меньше — 140%.

Спустя всего два года министерство просто упразднили. Слюняев сменил фамилию на Албин и приехал в Петербург. Зачем бывший руководитель города Георгий Полтавченко взял человека, который ранее с треском провалил работу почти на всех фронтах — не известно.

Чиновник отвечал за многое, например, за строительный блок. Ответил так, что еще в 2015-16 годах с петербургского рынка ушли несколько сотен строительных компаний, резко выросло количество обманутых дольщиков, постоянно срывались сроки ввода в строй социальных инфраструктурных объектов. А чего стоит один стадион к чемпионату мира — смета при Албине выросла в несколько раз, до астрономических 40 миллиардов. Строительство сопровождала череда скандалов, хищения и подрядчики очень близкие к Албину.

Еще одна его отрасль — строительство новых станций метро Петербурга в принципе остановилось при Албине. А те, что все-таки удалось возвести, например, «Новокрестовская», потом всплыла в скандальном деле «суммы братьев Магомедовых», обвиненных в создании преступного сообщества, хищении 2,5 миллиарда рублей. Их компания «Интэкс» получила контракт на строительство намывного участка под станцию — больше двух миллиардов, более чем достаточно, но экономили на всем — качестве песка, количестве свай, — и это на объекте, который у залива, и которым будут пользоваться миллионы людей.

Следователи выяснили, что «Интэкс» сфабриковал документы и, таким образом, вывел в чьи-то карманы почти 700 миллионов рублей. Но лично Албин принял все эти бумаги, подписал практически не глядя и ввел объект в эксплуатацию.

Популизм — это вообще его стезя. Вот, например, сентябрь прошлого года, на Дворцовой площади парад снегоуборочной техники. Казалось бы, любимый город может спать спокойно, все говорит о том, что зиму никто не заметит с такой-то подготовкой. Но вот пошел снег. Когда пришла даже не стихия, а обычный снегопад, той самой современной техники практически никто и не увидел, как будто в аренду в сентябре брали, для показа. Нет машин, людей, а те, кто должны были подготовиться, оказались попросту некомпетентны.

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Или ЖКХ, которое тоже курировал Албин. Вице-губернатор регулярно требует увеличение финансирования отрасли, и у него на поводу идут. Только вместе с бюджетом растет и износ труб, например. Сентябрь прошлого года — более 50% всех теплосетей Петербурга «дышат на ладан». Старт сезона отопления — типичный Питер — прорыв, в кипятке погибают два человека. И казалось, что куратору всего этого бардака, «что с баклана вода» — он вообще не переживал за свою репутацию, словно привыкнув к тому, что последствия за содеянное его не настигнут. Как не аукнулось ему губернаторство Костромской области или Министерство развития регионов.

Везде, в том числе и в Петербурге, он создавал проблемы, которые приходилось решать другим, новым руководителям.

А вот арестованный бывший глава Коми Вячеслав Гайзер всегда был скромным и даже казалось — честным чиновником. Жил в обычной многоэтажке Сыктывкара, и тихо сколотил себе не только состояние, но и собственную преступную группировку. Когда начали один за другим вскрываться преступные факты, то под следствием оказалась вся верхушка правительства республики.

Или можно вспомнить Никиту Белых, экс-губернатора Кировской области. Это он славился как ожесточенный борец с коррупцией, был знаменем оппозиции и кумиром либералов, а потом пришел в кафе и взял взятку в полмиллиона долларов. Приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

То, что неприкасаемых действительно нет, более чем наглядно продемонстрировал арест сенатора Рауфа Арашукова и целой плеяды его подельников. Или дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который тоже пустился во все тяжкие и стал вымогать взятки. За что и отбывает восемь лет заключения в колонии.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд санкционировал арест советника главы Минэкономразвития.