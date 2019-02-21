Видео: в Барнауле горит гостиничный комплекс площадью 150 квадратных метров

В Барнауле полыхает гостиничный комплекс в четверг, 21 февраля, Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров.
Кадры, на которых запечатлено горящее здание, появились на странице регионального СМИ в Instagram. Известно, что пожар начался около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому). Как сообщает канал «Катунь 24», на место уже прибыли экстренные службы. Пожарные расчеты занимаются локализацией горения.
View this post on Instagram
Сильный пожар произошел в частном гостиничном комплексе в Барнауле ♨️ Возгорание случилось около восьми часов вечера. На месте пожара работают пожарные и спасатели, приехали машины скорой помощи 🚒🚑 ⠀ На данный момент спасатели занимаются локализацией пожара. Информации о ущербе пока нет. По словам очевидцев, есть пострадавшие. ⠀ К гостинице примыкает большой гаражный комплекс. Рядом находятся жилые дома и детский сад N94. В районе вокруг гостиницы сильное задымление воздуха. ⠀ Дополнительная информация появится позднее. #катунь24 #барнаул #гостиница #пожар #пожарные #скораяпомощь #гараж #дома #детсад #дым #тушениепожара
Ситуация осложняется тем, что к стене частного гостиничного комплекса примыкает гаражный комплекс, а неподалеку расположены детский сад и жилые дома. По словам очевидцев, есть пострадавшие при ЧП.
— Информации об ущербе пока нет. В районе вокруг гостиницы сильное задымление воздуха, — отмечается на странице в Instagram.
По сообщению регионального МЧС, на тушение пожара выехали 10 пожарных машин и 27 специалистов.
— Произошло возгорание гостиничного комплекса по улице 80-й Гвардейской. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горела крыша на площади более 150 квадратных метров, — цитирует представителя МЧС ТАСС.
Ранее Пятый канал сообщал о крупном пожаре на рынке в Нальчике, который произошел 21 февраля.