Видео: в Барнауле горит гостиничный комплекс площадью 150 квадратных метров

В Барнауле полыхает гостиничный комплекс в четверг, 21 февраля, Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров.

Кадры, на которых запечатлено горящее здание, появились на странице регионального СМИ в Instagram. Известно, что пожар начался около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому). Как сообщает канал «Катунь 24», на место уже прибыли экстренные службы. Пожарные расчеты занимаются локализацией горения.

Ситуация осложняется тем, что к стене частного гостиничного комплекса примыкает гаражный комплекс, а неподалеку расположены детский сад и жилые дома. По словам очевидцев, есть пострадавшие при ЧП.

— Информации об ущербе пока нет. В районе вокруг гостиницы сильное задымление воздуха, — отмечается на странице в Instagram.

По сообщению регионального МЧС, на тушение пожара выехали 10 пожарных машин и 27 специалистов.

— Произошло возгорание гостиничного комплекса по улице 80-й Гвардейской. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горела крыша на площади более 150 квадратных метров, — цитирует представителя МЧС ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал о крупном пожаре на рынке в Нальчике, который произошел 21 февраля.