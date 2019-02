Видео: в Барнауле горит гостиничный комплекс площадью 150 квадратных метров

View this post on Instagram

Сильный пожар произошел в частном гостиничном комплексе в Барнауле ♨️ Возгорание случилось около восьми часов вечера. На месте пожара работают пожарные и спасатели, приехали машины скорой помощи 🚒🚑 ⠀ На данный момент спасатели занимаются локализацией пожара. Информации о ущербе пока нет. По словам очевидцев, есть пострадавшие. ⠀ К гостинице примыкает большой гаражный комплекс. Рядом находятся жилые дома и детский сад N94. В районе вокруг гостиницы сильное задымление воздуха. ⠀ Дополнительная информация появится позднее. #катунь24 #барнаул #гостиница #пожар #пожарные #скораяпомощь #гараж #дома #детсад #дым #тушениепожара