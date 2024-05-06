Российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта и взяли их под контроль. В Минобороны уточнили, что боевики киевского режима были вытеснены из Соловьево в Донецкой народной республике (ДНР) и Котляровки в Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» продолжили продвижение и в результате активных боевых действий взяли под контроль Котляровку, нанеся поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Противник в итоге потерял до 120 боевиков, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две гаубицы М777 производства США, гаубицу «Мста-Б» и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Соловьево было освобождено благодаря продвижению группировки «Центр». Там же бойцы отразили семь атак боевиков, которые были лишены живой силы и техники.

«Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30», — уточнили в Минобороны.

Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса попросили Москву оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по сообщениям западных СМИ, прорыв Вооруженных сил России в районе села Очеретино в ДНР может вызвать эффект домино и обрушить оборону армии Украины.