«Бред!»: Галкин о слухах про операцию Пугачевой

Российский телеведущий и пародист Максим Галкин прокомментировал слухи о резком ухудшении состояния своей супруги — Аллы Пугачевой. Артист отметил, что его супруга находится дома и чувствует себя превосходно.
Ранее появилась информация о том, что Алле Борисовне потребовалась срочная операция на сердце. Якобы артистка обратилась к врачу с жалобой на неприятные ощущения в груди, а при осмотре обнаружились показания к экстренному хирургическому вмешательству. Однако эту информацию не подтвердили ни концертный директор Аллы Пугачевой, ни глава учреждения, которое певица действительно посещала для планового осмотра.