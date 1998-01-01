«Бред!»: Галкин о слухах про операцию Пугачевой

Российский телеведущий и пародист Максим Галкин прокомментировал слухи о резком ухудшении состояния своей супруги — Аллы Пугачевой. Артист отметил, что его супруга находится дома и чувствует себя превосходно.

— Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование. Это абсолютный бред, у нас все хорошо, — цитирует слова Галкина портал Super.

Ранее появилась информация о том, что Алле Борисовне потребовалась срочная операция на сердце. Якобы артистка обратилась к врачу с жалобой на неприятные ощущения в груди, а при осмотре обнаружились показания к экстренному хирургическому вмешательству. Однако эту информацию не подтвердили ни концертный директор Аллы Пугачевой, ни глава учреждения, которое певица действительно посещала для планового осмотра.