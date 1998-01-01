Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Пономарева

, 10:00 Видео 12

Пятый канал совместно с фондом «Линия жизни» собирали деньги для десятилетнего Саши Пономарева.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 227

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал 10-летний Саша. У мальчика — остеосаркома — рак кости. После девяти курсов химиотерапии болезнь отступила, но теперь пораженный участок нужно удалить и поставить протез.

Стоит он больше трех миллионов рублей. Для мамы, которая одна воспитывает мальчика — сумма неподъемная.

На помощь пришли вы, зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия жизни» 10 миллионов 563 тысячи 890 рублей.

Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел 227
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