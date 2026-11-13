Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Коли из Подмосковья

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У мальчика серьезное поражение нервной системы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы подводим итоги нашей благотворительной акции «День добрых дел». У Коли из Подмосковья серьезное поражение нервной системы, которое мешает ему говорить и двигаться. Тем не менее мальчик научился ходить, держась за маму, но для самостоятельных шагов ему нужна операция.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать на нее недостающую сумму.

Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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