Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Коли из Подмосковья

Сегодня мы подводим итоги нашей благотворительной акции «День добрых дел». У Коли из Подмосковья серьезное поражение нервной системы, которое мешает ему говорить и двигаться. Тем не менее мальчик научился ходить, держась за маму, но для самостоятельных шагов ему нужна операция.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать на нее недостающую сумму.

Большое вам спасибо!

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