Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Коли из Подмосковья
У мальчика серьезное поражение нервной системы.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы подводим итоги нашей благотворительной акции «День добрых дел». У Коли из Подмосковья серьезное поражение нервной системы, которое мешает ему говорить и двигаться. Тем не менее мальчик научился ходить, держась за маму, но для самостоятельных шагов ему нужна операция.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать на нее недостающую сумму.
Большое вам спасибо!
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