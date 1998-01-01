Настоящая арт-революция в Петербурге. Город может стать первым в стране, где готовы легализовать граффити.

Это при том, что до этого Северная столица прославилась войной стрит-арта и коммунальщиков.

Одни рисовали своих героев на уличных стенах, другие тут же стирали. И закон был на стороне последних. Но ситуация кардинально изменилась, когда в дело вмешались парламентарии.

Зачем чиновники встали на защиту тех, кого раньше считали вандалами — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Петербурге появилось граффити с портретом Егора Летова.