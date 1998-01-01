Почему мужчинам не стоит ждать дорогих подарков на 23 февраля

Директор пиар-агентства Антон Вуйма прокомментировал результаты опроса популярного сервиса онлайн-объявлений, согласно которым более четверти мужчин-респондентов ожидают получить смартфон или часы на 23 февраля, а 22% и вовсе рассчитывают на автомобиль. Результаты опроса публиковали Дни.ру.

В интервью Пятому каналу маркетолог заверил, что данное исследование не соответствует действительности и выполняет лишь пиар-задачу.

— Опрос, скорее всего, фейковый, потому что на Avito нет сервисов, выявляющих желания… Этот опрос сделан для того, чтобы присоединиться к празднику и получить пиар-акцию, которая бы «засветила» Avito среди широкой аудитории, то есть попала в СМИ…В данном случае они получили сенсацию — «мужчины хотят дорогие вещи», — пояснил Вуйма.

Он добавил, что при выборе подарка женщины гораздо разумнее мужчин и не готовы тратить все свои сбережения.

Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании женских покупок перед 23 февраля.