Почему мужчинам не стоит ждать дорогих подарков на 23 февраля

, 17:07 Мнение экспертов 37

По словам маркетолога, среднестатистическая представительница слабого пола не готова тратить большие деньги, чтобы порадовать мужчину в День защитника Отечества.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид, Пятый канал

Директор пиар-агентства Антон Вуйма прокомментировал результаты опроса популярного сервиса онлайн-объявлений, согласно которым более четверти мужчин-респондентов ожидают получить смартфон или часы на 23 февраля, а 22% и вовсе рассчитывают на автомобиль. Результаты опроса публиковали Дни.ру.

В интервью Пятому каналу маркетолог заверил, что данное исследование не соответствует действительности и выполняет лишь пиар-задачу.

— Опрос, скорее всего, фейковый, потому что на Avito нет сервисов, выявляющих желания… Этот опрос сделан для того, чтобы присоединиться к празднику и получить пиар-акцию, которая бы «засветила» Avito среди широкой аудитории, то есть попала в СМИ…В данном случае они получили сенсацию — «мужчины хотят дорогие вещи», — пояснил Вуйма.

Он добавил, что при выборе подарка женщины гораздо разумнее мужчин и не готовы тратить все свои сбережения.

Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании женских покупок перед 23 февраля.

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