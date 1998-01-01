В МИД РФ отреагировали на запрет русского текста на банкнотах тенге

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Согласно указу президента Казахстана, иностранный язык больше не может использоваться при выпуске тенге.

Фото: © РИА Новости / Алена Быкова

С национальной валюты Казахстана уберут надписи на иностранном языке. В том числе с казахстанских тенге исчезнет и текст на русском.

В МИД России уже прокомментировали казахстанское нововведение. Как подчеркнула официальный представитель министерства, в ведомстве это решение считают внутренним делом государства.

— Мы считаем это внутренним делом государства. С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным, — сказала Захарова.

Изменения вступили в силу в день подписания соответствующего указа президентом Казахстана Нурсултана Назабраева — в пятницу, 22 февраля. До этого использование русского как одного из наиболее распространенных языков страны допускалось при выпуске валюты.

— Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке, — значится в документе.

При этом отмечается, что иностранные языки могут быть использованы для выпуска коллекционных и инвестиционных монет, сообщает издание URA.RU.

Ранее Пятый канал сообщал о намерении Центробанка России заменить доллары на евро и юани.

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