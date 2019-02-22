США доставили к границе Венесуэлы гумпомощь, о которой Николас Мадуро не просил

Два военно-транспортных самолета ВВС США с 50 тоннами продовольствия и медикаментов для Венесуэлы приземлились в пятницу, 22 февраля, на аэродроме колумбийского города Кукута, передает РЕН.

Миссия, о которой законное правительство Боливарианской республики и ее президент Николас Мадуро не просили, организована Госдепартаментом, а также Агентством по развитию USAID. Репутация последнего довольно сомнительна — оно «засветилось» участием в ряде цветных революций, в том числе на постсоветском пространстве.

Зато помощь из Вашингтона очень ждет венесуэльская оппозиция во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо. Более того, в Кукуту уже прибыли президенты Чили Себастьян Пиньера, Парагвая Марио Абдо Бенитес, непосредственно самой Колумбии Иван Дуке, а также генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. Все они выступают против Мадуро, и планируют участвовать в передаче оппозиции гумпомощи.

Как сообщал Пятый канал, по информации МИД РФ, США готовят провокацию в Венесуэле 23 февраля — к границе республики США перебрасывают военные силы и технику.