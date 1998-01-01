Родители девочки, едва не погибшей в детсаду, обратились в Следственный комитет

Родители девочки, едва не погибшей во время прогулки в детском саду Челябинской области, рассказали о страшном инциденте. Их дочь во время игр на лестничном комплексе зацепилась капюшоном за перекладину и повисла в воздухе. Воспитатель первое время не обращала внимания на задыхающегося ребенка, а когда все-таки подошла к малышке, она уже была без сознания.

По словам матери девочки, сотрудники детского сада всеми способами пытались скрыть подробности произошедшего. Воспитатель сообщила, что Ксюша ненадолго потеряла сознание, но потом быстро пришла в себя. О том, как все было на самом деле, женщина узнала от очевидцев. К тому моменту, когда она приехала в детский сад, девочка уже действительно чувствовала себя хорошо.

Видеозапись с камер наблюдения напуганная мать получила только спустя несколько дней. Все это время женщина водила своих троих детей в детский сад, не подозревая о халатности работников учреждения.

Увидев страшные кадры, Татьяна была шокирована.

— Я просто даже не представляла, что она вот выживет. Она вернулась с того света. Это просто чудо. Дети под ангелами ходят, другого я ничего не могу сказать, — поделилась женщина.

Узнав о случившемся, родители сразу отвезли девочку в больницу. Сейчас она проходит обследование на дневном стационаре у невролога, который возмущен поведением врачей скорой помощи. По словам медика, они были обязаны сразу доставить девочку в клинику для осмотра, однако почему-то не сочли это нужным.

Чтобы лучше разобраться в деле, семья пострадавшего ребенка обратилась в Следственный комитет.

— Мы уже подали заявление в Следственный комитет, чтобы не дай Бог еще, никогда ни с каким ребенком это не случилось, потому что это страшная трагедия, которую мы на себе пережили. Я, можно сказать, заново родилась, дочь моя тоже, можно сказать, заново родилась. Естественно нужно разобраться, наказать виновных, — рассказала Татьяна, с трудом сдерживая слезы.

Родители девочки не берут на себя ответственность обвинять во всем педагогов. Выяснить обстоятельства инцидента предстоит сотрудникам следственных органов.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры происшествия, которое едва не обернулось трагедией.