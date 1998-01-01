Фото: Пятилетней дочери Кардашьян прифотошопили грудь

Пятилетняя дочь Ким Кардашьян Норт впервые снялась для глянцевого журнала отдельно от звездных родителей.

Фотосессия получилась яркой и милой, однако поклонники известной американской семьи отметили один нюанс — на фото на обложке у маленькой девочки можно разглядеть грудь. Возможно, редакторы по привычке обработали снимок в Photoshop и не задумались о неестественности фотографии.

Instagram @fakegirlsfvckya

Поклонников семьи Кардашьян очень удивило увиденное. Фоловеры негодовали, зачем образ милого ребенка так нарочито опошлили. По еще одной версии интернет-пользователей, этого хотела звездная мать Норт, которая любит испытывать на прочность экстремальные декольте.