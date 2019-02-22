Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, заявившего, что Казимир Малевич является «историческим и культурным наследием Украины», пишет «Экономика сегодня».

Член верхней палаты российского парламента в своем Twitter-аккаунте отметил, что Порошенко взял за правило приписывать Незалежной известных деятелей культуры, в то время как во всем мире их воспринимают как русских.

Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, — «великий украинский» художник или писатель. Увы для Порошенко, но во всем мире Малевича считают русским художником, как и Айвазовского, а Гоголя — русским писателем. Не переделать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2019

Президент Украины назвал Малевича представителем украинского авангарда на премьере документального фильма о художнике.