Пушков: Для Порошенко любой художник, переночевавший в Одессе — украинский

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Член Совета федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины, который включил художника Казимира Малевича в «украинское наследие».

Фото: Известия/ Александр Казаков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, заявившего, что Казимир Малевич является  «историческим и культурным наследием Украины», пишет «Экономика сегодня».

Член верхней палаты российского парламента в своем Twitter-аккаунте отметил, что Порошенко взял за правило приписывать Незалежной известных деятелей культуры, в то время как во всем мире их воспринимают как русских.

Президент Украины назвал Малевича представителем украинского авангарда на премьере документального фильма о художнике.

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