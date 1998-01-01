Стало известно место проведения второго саммита США — КНДР — встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском городе Ханой. Об этом стало известно из Twitter американского президента.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

В микроблоге Трамп рассказал, что представители США покинули КНДР после успешных переговоров — согласовано время и место второго саммита американского и северокорейского лидеров. В итоге, встреча пройдет 27-го и 28 февраля во вьетнамского Ханое.

Трамп стал первым президентом США, который встретился с лидером КНДР — историческая встреча случилась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Ранее Пятый канал сообщал, что Южная Корея не против предстоящего саммита Трампа и Ким Чен Ына.