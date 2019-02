Стало известно место проведения второго саммита США — КНДР — встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском городе Ханой. Об этом стало известно из Twitter американского президента.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!