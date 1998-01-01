«Мы общались»: жена Стаса Михайлова рассказала, как начинались их отношения

, 13:55 Фото 235

Инна Михайлова опубликовала откровенный пост в Instagram.

Фото, видео: instagram @inamikhaylova

Супруга певца Стаса Михайлова поделилась в Instagram историей начала романтических отношений с музыкантом. По словам Инны, между ней и поп-исполнителем далеко не сразу возникла любовь. Они общались, ходили на мероприятия, просто проводили время вместе.

— Начиналось все с благородных позывов. Мы долго общались, встречались, присматривались друг к другу. Нам было интересно вместе. И только со временем мы поняли, что не можем расстаться! — призналась жена певца.

Подписчики Инны Михайловой поблагодарили женщину за такое откровенное признание.

— Спасибо вам! Обычно все так и бывает, — прокомментировал пользователь.

— Очень мудро! Важно в первое время не нарушать личные границы друг друга, — отметила подписчица.

— Ситуация спорная, но интересная, — добавил еще один пользователь.

Супруга Михайлова, в свою очередь, пообещала ответить на все возникшие у подписчиков вопросы в следующем посте.

Ранее Пятый канал сообщал, что музыканты Стас Михайлов и Сергей Жуков записали трек про семейные ценности.

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