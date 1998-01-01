Жители сирийского поселка Телль-Ханзир поздравили российских военных с Днем защитника Отечества. Сирийцы поблагодарили военных за восстановление мирной жизни в населенном пункте.

По информации ТАСС, военная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон 23 февраля доставила жителям Телль-Ханзира необходимые продукты и вещи. Гуманитарная помощь до 700 жителей поселка дошла впервые. Люди получили сахар, рис, муку, чай, мясные консервы и одежду.

— Боевики воровали скот, отбирали транспорт, угоняли трактора и другую сельхозтехнику, разоряли жилые дома , — вспоминает глава администрации Абдалла Хасауи.

Также в субботу российские военные отправились с гумпомощью в населенный пункт Сальба.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Владимир Путин почтил память погибших воинов в честь Дня защитника Отечества, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.