Свыше 300 боевиков и 63 единицы техники террористов уничтожены в Сирии за сутки
Атаке подверглись позиции радикалов в Идлибе, Хаме и Алеппо.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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320 боевиков и 63 единицы техники было уничтожено сирийской армией вместе с ВКС РФ в ходе отражения террористической агрессии в ряде городов за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в арабской республике.
В Идлибе, Хаме и Алеппо были на несены ракетно-бомбовые удары по местам скопления радикалов, а также складам боеприпасов.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Стороны договорились о совместных действиях для стабилизации ситуации в арабской республике. Также Лавров обсудил ситуацию в Сирии с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Дипломаты выразили крайнюю озабоченность эскалацией в арабской республике в связи с недавней вылазкой террористов в Алеппо и Идлибе и заявили о необходимости срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках астанинского формата.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия Сирии уничтожила сотни террористов в Алеппо и Идлибе.
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