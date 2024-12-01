Свыше 300 боевиков и 63 единицы техники террористов уничтожены в Сирии за сутки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Атаке подверглись позиции радикалов в Идлибе, Хаме и Алеппо.

Свыше 300 боевиков и 63 единицы техники террористов уничтожены в Сирии за сутки

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Война в Сирии

320 боевиков и 63 единицы техники было уничтожено сирийской армией вместе с ВКС РФ в ходе отражения террористической агрессии в ряде городов за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в арабской республике.

В Идлибе, Хаме и Алеппо были на несены ракетно-бомбовые удары по местам скопления радикалов, а также складам боеприпасов.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Стороны договорились о совместных действиях для стабилизации ситуации в арабской республике. Также Лавров обсудил ситуацию в Сирии с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Дипломаты выразили крайнюю озабоченность эскалацией в арабской республике в связи с недавней вылазкой террористов в Алеппо и Идлибе и заявили о необходимости срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках астанинского формата.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Сирии уничтожила сотни террористов в Алеппо и Идлибе.

Тема:
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