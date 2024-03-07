«Выпустили джина из бутылки»: Путин раскритиковал политику США

Российский лидер указал на лицемерие Вашингтона.

Президент России Владимир Путин раскритиковал внешнюю политику США. По мнению российского лидера, Вашингтон выбрал ошибочную тактику. Гегемонии не место в справедливом мире. В пример он привел события в Югославии, Ираке и Сирии, где Штаты применили военную силу без согласия Совбеза ООН. Об этом российский лидер рассказал в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«События в Ираке, Сирии, бывшей Югославии… Я сейчас не буду говорить о причинах. Но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия начала защищать своих людей на Донбассе, которых истреблял киевский режим. И если Штаты вмешивались в ситуацию других государств за тысячи километров от своих границ, то РФ начала помогать находившимся рядом ДНР и ЛНР, где проживает русскоязычное население.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что республики Донбасса обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал неизбежным духовное воссоединение России и Украины.