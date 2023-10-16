Минобороны РФ: террористы готовят атаку на пункты дислокации России в Сирии

На пункты дислокации войск российской армии в Сирии готовятся к нападению террористы. Об этом заявил во время пресс-конференции в Министерстве обороны заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить.

Он отметил, что ряд группировок террористов, которые особо активны в идлибской зоне деэскалации, начали активно готовиться к нападению также на гражданскую инфраструктуру и на мирных жителей. Атаки они планируют проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дальнобойных ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ведомстве отметили, что командование российской армии примет нужные упреждающие меры.

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