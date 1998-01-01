Видео: Что подарили Пугачева и дочка Лиза Галкину на 23 февраля

В субботу, 23 февраля, вся страна отмечает День защитника Отечества — женская половина россиян поздравляет мужскую. Без внимания не остался и именитый пародист Максим Галкин. Дочь Елизавета подготовила для него стихотворение, котором артист поделился с подписчиками в Instagram.

— Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля! — написал Галкин.

Артист также отметил, что хотя поздравлять с этим праздником давно уже принято всех мужчин независимо от рода деятельности, ему хочется отдельно отметить военных своей семьи — дедушку, отца и родного брата. Артист отметил, что суммарно их служба Родине составила целый век.

— Хочу поздравить своего брата Диму! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет служения Отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой, — рассказал пародист.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как с Максимом Галкиным перед съемками прощается его сын Гарри.