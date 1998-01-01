Военно-историческая реконструкция «Огненный лед» прошла в Петербурге

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Мероприятие было посвящено одной из героических страниц обороны Ленинграда — Шлиссельбургскому десанту.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 39

Филиал Центрального военно-морского музея «Мемориальный комплекс ПЛ Д-2 Народоволец» в День защитника Отечества, 23 февраля, пригласил всех желающих на военно-историческую реконструкцию «Огненный лед», посвященную одной из героических страниц обороны Ленинграда — Шлиссельбургскому десанту.

В конце августа 1941 года дивизии 39-го моторизированного корпуса 16-й немецкой армии группы армий «Север» под командованием генерала-фельдмаршала фон Лееба вышли на юго-восточные подступы к Ленинграду. 30 августа части немецкой 20-й моторизированной дивизии вышли к Неве в районе Ивановского и одновременно к станции Мга, и тем самым перерезали Кировскую железную дорогу — последнюю магистраль, связывавшую Ленинград с остальной страной. Захватив Мгу, немецкие части продолжили наступление к южному берегу Ладожского озера и 8 сентября взяли Шлиссельбург, полностью, блокировав Ленинград с суши.

Советское командование спешно приступило к подготовке операции по деблокаде Ленинграда, предусматривающей нанесение встречных ударов в наиболее узком месте блокадного кольца южнее Ладоги, так называемом «бутылочном горле».

Войска Невской оперативной группы Ленинградского фронта с правого берега Невы и 54-й отдельной армии со стороны реки Волхов должны были наступать с запада и с востока навстречу друг другу в общем направлении на Мгу и Синявино. Частью общего замысла был план высадки 1-й дивизии НКВД и батальона моряков Ладожской военной флотилии в район Шлиссельбурга с целью овладения городом и последующего соединения с войсками 54-й армии юго-восточнее Синявино.

Гости мероприятия стали свидетелями воссоздания одного из боевых эпизодов. Смогли ознакомиться с формой и вооружением Красной Армии и Флота, а также немецких частей. Вход на мероприятие и в музей «Подводная лодка Народоволец» для всех желающих в День защитника Отечества был бесплатным.

Ранее Пятый канал рассказывал, что главным героем военной реконструкции «День Ленинградской Победы» стал танк Т-34. В Ленобласти воссоздали события 75-летней давности.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 39
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