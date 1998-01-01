Давай сама: в Хабаровске врачи бросили женщину рожать в одиночестве

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За весь период родов к женщине так никто и не подошел, рассказала она журналистам.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Роды для будущей матери — пугающий и очень ответственный процесс, который всегда должен проходить под контролем специалистов. Однако в хабаровском роддоме этими фактами предпочли пренебречь — медики оставили женщину на полу больницы на весь период родов, сообщает издание vse.42.

Женщина рассказала, что осмотрели ее только во время поступления. Врач должен был появиться в отделении примерно через семь часов. Однако у малыша были свои планы — и роды начались гораздо раньше. Почувствовав схватки, женщина начала кричать и звать медперсонал на помощь, но на роженицу никто не обратил внимания.

Как сообщила жительница Хабаровска, рожала она в полном одиночестве — на полу палаты, так и не оказавшись в родильном зале. За это время никто так и не пришел ей помочь. Акушерка пришла в палату, только услышав крики новорожденного, пишет vse.42.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Тюмени женщину прооперировали без наркоза.

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