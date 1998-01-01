Европу накрыла эпидемия антисемитизма. Больше всего евреям достается во Франции. Так, только за последний год там правонарушения такого рода выросли на 70%. Неспокойно в Бельгии, Польше, Германии и даже в тихой Финляндии. Нападения на еврейские кладбища и вандализм становятся повседневностью в Старом свете. Более того, вчерашние нацисты из Бельгии до сих пор получают пенсии, которые Гитлер еще в 1941 году пообещал им за «лояльность, верность и послушание». Что происходит со старушкой Европой? Отчего в XXI веке, в так называемом цивилизованном обществе, опять поднимают голову антисемиты?

— Хватит! Не тронь моих братьев!

Десятки тысяч по всей Франции в один голос выкрикивают неожиданные для страны лозунги. Казалось бы, эта чума, как некогда коричневая, полностью уничтожена в республике. Тогда откуда это и кому адресовано?

— Скажем нет антисемитизму! Нет — ненависти!

Эта акция по данным французской полиции стала одним из самых массовых выступлений в поддержку еврейской диаспоры во Франции. Самой многочисленной в Европе. Больше полумиллиона человек. Как напишет французская пресса, чашу терпения переполнит оскверненное кладбище на востоке страны, под Страсбургом. В ночь перед манифестацией неизвестные изрисовали сотню еврейских надгробий свастиками и антисемитскими лозунгами — против президента Макрона с отсылкой на его иудейские корни и связи с серыми кардиналами современной Европы Ротшильдами.

— Наше безоговорочное решение — бороться с антисемитизмом во всех проявлениях! — заявил Макрон во время посещения кладбища.

Громкие заявления, уголовное дело, новые законопроекты. Тревоги президента можно понять. За последний год в стране зафиксировали 541 правонарушение антисемитского характера против 311 в 2017 году. Больше половины случаев пришлись на угрозы, пятая часть — посягательства на имущество, почти столько же — насилие, покушения и убийства.

На антисемитский митинг во Франции вышли более 20 тысяч человек

На видео участники 14-й акции «желтых жилетов» публично оскорбляют и угрожают французскому академику и философу еврейского происхождения Алену Финкелькрауту. Потом выяснится, что подстрекатель этих нападок — затесавшийся к протестующим исламистский радикал. Но Макрона будет уже не остановить.

— Президент Макрон их обвиняет в антисемитизме для того, чтобы они устыдились сами себя и ушли с улиц. Это все-таки очень большое преувеличение, — считает политолог, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко.

Дмитрий Ланко часто ездит в Европу. И как политолог, и как турист признает — юдофобия Старого Света в новом тысячелетии, и правда, на подъеме на фоне разочарования нынешней властью. А тут еще «желтые жилеты» со своими протестами.

После того как убрать «желтые жилеты» не удалось — в прямом смысле — физически, власти в разы занижали цифры об их количестве, обвиняли в насилии, запускали людей, наряженных в красное — этаких «контра». Но даже «закон против бунтовщиков» не смог задушить «новую французскую революцию». На этот раз «желтые жилеты» пытаются выставить в коричневом цвете!

— Вот этот антисемитизм, нацистский, который сегодня в Прибалтике или на Украине, о нем здесь не говорят, его игнорируют совершенно! Поэтому борются с антисемитизмом в одной стране, это довольно странно, — говорит журналист Дмитрий де Кошко.

Общественный деятель, коренной парижанин Дмитрий де Кошко объясняет — власть пускает против протестующих тяжелую артиллерию — ярлык «нацисты». Подставить «жилеты» не удается уже 15 уикендов неповиновения подряд. Вот только смешивая желтый с коричневым власть, похоже, невольно подливает масла в и без того разгорающийся огонь антисемитизма в Европе. В Финляндии, к примеру, факельные шествия со свастикой и соответствующими лозунгами времен третьего рейха — уже почти национальная традиция. Цель нового «СС» или «Северного сопротивления» — свое государство на территориях Скандинавии, Северной Европы и Прибалтики. В подтверждение твердости намерений толпа горячих финских нацистов регулярно ходит на приступ посольства Израиля.

— Это еврейское преступное государство терроризирует Ближний Восток и вызывает хаос и потоки беженцев в Европу! — вещает с трибуны оратор.

Но если на севере Европы таких вот протестующих хотя бы иногда разгоняют, то в самом центре Евросоюза, под Брюсселем преспокойно живут потомки бельгийских коллаборационистов. Георг Бокстенс признается, что свастиками, звездами Давида и строчками «Майн Кампф» на собственном доме чтит память о родне.

— Мой дядя был в армии Гитлера. И мать работала на нацистов. И потом, после войны, их презирали, и даже выбили глаз, — рассказывает Бокстенс.

Мало того, «ветераны»-нацисты (а, по слухам, и их внуки) до сих пор получают в Бельгии «гитлеровскую пенсию». До полутора тысяч евро (это больше ста тысяч рублей). По данным депутатов бельгийского парламента, пособие «за верность фюреру» ФРГ уже на протяжении 75 лет платит всем добровольно вступавшим в СС.

— Германия по-прежнему выплачивает пенсии представителям, так называемой «Голубой дивизии» в Испании, добровольцам, пожелавшем в годы войны воевать на Восточном фронте на стороне Вермахта против Советского Союза. Если и с Бельгией все подтвердится, то это, конечно, катастрофа, — говорит депутат бундестага от партии «Левые» Андрей Хунко.

Справедливости ради — всем еврейским узникам концлагерей ФРГ тоже платит ежемесячную пенсию. Ассоциация узников, справедливо негодует, почему жертвам режима 300 евро, а пособникам полторы тысячи. Профильное германское министерство все отрицает:

— Германия не производит никаких выплат за службу в Ваффен-СС.

Впрочем, отрицание — для стран Европы метод, похоже, не новый. В Польше, где во время Второй Мировой были организованы крупнейшие лагеря смерти, сенат принимал законопроект об уголовной ответственности за обвинения поляков в холокосте и пособничестве Гитлеру.

— У нас руки в крови. В любой дискуссии о польской политике обязательно встретите самые позорные, грязные, ужасные высказывания о евреях, — признает политолог Мачей Вишневски.

Во Франции же за антисионизм президент пообещал наказывать, как за антисемитизм. Он продолжает разыгрывать злого полицейского в противостоянии со своим народом. Очевидно не понимая, что именно происходит у него дома. Как и не понимают те, кто продолжает заигрывать в демократию с набирающим силу европейским неонацизмом, который и возрождает когда-то забытую ненависть.

Ранее Пятый канал публиковал видео с масштабного митинг против антисемитизма и неонацизма прошел в Париже