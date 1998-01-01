Ни в какие рамки: Как россияне относятся к инициативе штрафовать за широкую талию

Чиновники в свою очередь вспомнили опыт Японии. Там каждый гражданин от 40 до 75 лет должен обязательно каждый год проходить замер талии. Предельный размер 90 сантиметров для мужчин, и 80 для женщин.

И мало того, предусмотрены штрафные санкции для фирм, которые не заботятся о здоровье работников, и позволяют им толстеть. Спору нет, ожирение — это плохо и в России с этим большие проблемы. Но можно ли победить лишний вес такими методами?

— Вес 64 килограмма при росте 172 сантиметра. Наверное, маловато. Да и талия у меня до 90 сантиметров не дотягивает. Впрочем, это, наверное, хорошо, ведь как заявил Роспотребнадзор: России надо брать пример с Японии, где широкая талия якобы запрещена законом. Означает ли это, что и у нас могут ввести штрафы — будем разбираться, ну а я пока начну набирать мышечную массу, — говорит корреспондент Пятого канала Максим Облендер.

Идею Роспотребнадзора сразу поддержал Минздрав, говорят — надо обсуждать хорошую инициативу. Чего не сделаешь ради оздоровления нации? Все это уже прописано в специальной стратегии. Почему бы ее не усовершенствовать несколькими пунктами?

Убить курение и алкоголизм, разрешив продажу с 21 года и увеличив акцизы. Бороться с фастфудом, запретив рекламу. Снизить потребление сахара и соли, опять же подняв акцизы. ЗОЖ — всему голова. Всерьез рассматривали даже отлучение от ОМС курящих.

— Кто-то может прокурить всю жизнь, до 100 лет, и прекрасно при этом себя чувствовать. Лучше было бы пойти несколько другим путем. В ряде стран есть такая практика — тестирование на уровне генетики, с самого детства. То есть чтобы понимать, что в человеке заложено, на что нужно обращать внимание, — поясняет врач, кандидат медицинских наук Наталья Коптева.

Сами врачи признают, диктат медиков над повседневной жизнью людей — перебор. Надо проводить исследования. Поощрять сторонников ЗОЖ: регулярно вакцинируешься, например, получи скидку в спортзал. Но действуют не пряником, а кнутом — запретами, которые по прогнозам стратегов, действительно очень быстро принесут результаты.

Еще лет 15-20 и население нашей страны будет здоровым, накаченным и подтянутым. Едва ли — говорят футурологи. Любая реакция человека на пусть даже самое незначительное навязывание чего-либо — перпендикулярная. Запретили продавать алкоголь по ночам — продают из-под полы. Запретили курить в общественных местах — изобрели электронные испарители и вэйпы.

— Закон отрабатывают 50 человек, а вот искать обходные пути будут пять миллионов. Человек станет иным. Модернизация человека. Будут созданы персональные методики, которые позволят быть здоровым без физических упражнений, — считает писатель и футуролог Андрей Столяров.

В тренировку дилетанта вмешивается специалист. Елена Виноградова — тренер, мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа. Свое тело построила сама, теперь помогает другим. Говорит, спортзалы открываются один за одним. Покупать абонементы — модно.

— К этому человек должен сам прийти. Вопрос в том, насколько быстро он к этому придет, имея проблемы со здоровьем или имея проблемы с внешним видом, который его может быть не устраивает или может быть устраивает, — убеждена фитнес-тренер Елена Виноградова.

Пока одни решают — идти в зал или не идти, к другим зал приходит на работу. IT-фирма в Екатеринбурге. От ЗОЖ здесь не скрыться — бесплатная тренажерка для сотрудников, строится бассейн.

— Это шло от основателей компании, то есть они сами придерживаются здорового образа жизни, и основывали компанию, сразу закладывая такие традиции, как походы, совместные тренировки, — говорит руководитель отдела развития бренда работодателя Мария Орлова.

В Костроме пошли еще дальше. В одной из управляющих компаний некурящим сотрудникам разрешили на час раньше уходить по пятницам. ЗОЖ, как массовое явление, навязываемое со всех сторон. Куришь — сиди до конца смены. Толстый — плати штраф.

Ее вес и рост — почти одинаковые числа. С такими параметрами кто-то скажет — не до пончиков, а она ест и ее фигура — ее доход. Дуэт толстушек, в котором выступает Полина активно гастролирует по России. Костюмы, где только страз на десятки тысяч рублей, овации, съемки в клипах у популярных групп. Способны ли какие-то штрафы загнать ее в какие-то рамки? Говорит — это ж какие должны быть рамки, чтобы вместить ее талант?

— Что это вы не ели пончики, финики? Надо 63 есть, а не три. Это точно также, вы же не можете себя заставить есть больше, чем можете? И как вас можно за это штрафовать? — вопрошает артистка шоу Полина Кузнецова.

Популярной толстушке, как психологу, то и дело пишут девушки: «Я полная, что делать? Меня обижают в школе. Как жить?» Быть собой, советует Полина.

Стратегии Минздрав принимает на пять-десять лет. Но какой будет через это время цикличная мода? На одежду, на образ жизни, на женские идеалы. Венеры палеолита, худосочные средневековые дамы, утянутые корсетом, пышки эпохи Возрождения, фитоняшки 2010-х.

Модно носить бороду, быть веганом, ходить в зал, но какие социальные ярлыки повесят через несколько лет и до какой степени дойдет абсурд, и за что еще предложат штрафовать? Усы, пирсинг, худобу — не ответит никто.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что использование гаджетов во время еды приводит к ожирению.