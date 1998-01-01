Шокирующие кадры: Момент наезда на пешеходов на Невском проспекте попал на видео

Момент наезда на пешеходов в центре Петербурга, 24 февраля, публикует Пятый канал.

На кадрах видно, как практически на пустой дороге, автомобиль по неизвестной причине вылетает на тротуар и таранит пешеходов, которые идут по улице. Удар был такой силы, что людей буквально разбросало в разные стороны.

По факту ДТП в центре Северной столицы УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку. Устанавливаются личности пострадавших.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате наезда BMW X6 на прохожих на Невском проспекте в Петербурге, ночью 24 февраля, погибли двое мужчин, еще трое госпитализированы. Двое человек — в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины врачи оценивают как крайне тяжелое. Все трое пострадавших являются жителями Москвы.