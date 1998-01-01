Актер Серебряков не стал рассказывать, как Россия «создавала войны»

54-летний актер Алексей Серебряков оставил без комментариев свои обвинения в адрес России, которая якобы «создавала войны» в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и «Центральноафриканских республиках». Во время выступления в Лондоне он также заявил, что россияне вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм», а власти тем временем «переписывают историю».

— У меня нет никаких комментариев по этому поводу, — ответил Серебряков журналистам сайта KP.RU, которые обратились к нему за подробностями.

Ранее подобным образом актер отреагировал на скандал вокруг выпуска шоу «вДудь», где он назвал силу, наглость и хамство «национальной идеей» современной России.