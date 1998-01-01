Стали известны первые результаты выборов в парламент Молдавии

ЦИК Молдавии опубликовал предварительные результаты парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье, 24 февраля. Согласно официальным данным, социалисты заручились поддержкой более 30% избирателей, демократы — 29,6%, проевропейский блок ACUM — 20,8%, а партия «ШОР» бизнесмена Илана Шора получила 10,5% голосов. Остальные политические силы не преодолели шестипроцентный барьер.
По информации ТАСС, наблюдатели зафиксировали 18 нарушений в ходе выборов. Больше всего жалоб были связаны с голосованием на участках, открытых для жителей из непризнанного региона Приднестровья.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от того, каким будет состав нового парламента Молдавии после выборов, будет зависеть дальнейшее развитие российско-молдавских отношений.