Стали известны первые результаты выборов в парламент Молдавии

ЦИК Молдавии опубликовал предварительные результаты парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье, 24 февраля. Согласно официальным данным, социалисты заручились поддержкой более 30% избирателей, демократы — 29,6%, проевропейский блок ACUM — 20,8%, а партия «ШОР» бизнесмена Илана Шора получила 10,5% голосов. Остальные политические силы не преодолели шестипроцентный барьер.

По информации ТАСС, наблюдатели зафиксировали 18 нарушений в ходе выборов. Больше всего жалоб были связаны с голосованием на участках, открытых для жителей из непризнанного региона Приднестровья.

По предварительным данным, в голосовании участвовали 48,81% избирателей, это порядка 1,43 миллиона человек. Депутатов избирали на срок в четыре года. Впервые выборы проходили по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от того, каким будет состав нового парламента Молдавии после выборов, будет зависеть дальнейшее развитие российско-молдавских отношений.