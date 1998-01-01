Путин: От состава нового парламента Молдавии будут зависеть отношения двух стран

От того, каким будет состав нового парламента Молдавии после выборов, которые пройдут в 24 февраля, во многом будет зависеть дальнейшее развитие российско-молдавских отношений. Об этом заявил в среду, 30 января, Владимир Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в Москве.

— Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдовы, имея ввиду, что парламент формирует правительство страны, и от него зависит в значительной степени, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения, и удастся ли заручиться поддержкой будущего правительства тех инициатив, с которыми выходит президент Молдовы по развитию российско-молдавских отношений, - сказал президент РФ.

В свою очередь Игорь Додон сообщил, что не будет вмешиваться в избирательную кампанию.

— Пусть партии там борются за парламентские мандаты, — сказал он.

Молдавский президент отметил также, что 65% его соотечественников считают Россию дружественной страной и он надеется, что мнение народа найдет свое отражение в будущем парламенте.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время прямого эфира в соцсети в «Одноклассники» Игорь Додон сообщил, что правительство готово повысить статус русского языка в Молдавии. Сейчас он является «языком межнационального общения».