Дима Билан готовится к серьезной операции

Известный российский певец Дима Билан готовится к сложной операции. Виной всему перелом ноги, который артист получил во время концерта в Петербурге. Музыканту предстоит перенести серьезную операцию, потому сейчас он находится в одной из столичных клиник. Медики заверили звезду эстрады — без хирургического вмешательства не обойтись.

— 18 февраля днем я поскользнулся на льду и сломал ногу — двойной перелом! И 19 должен был делать срочную операцию — вставлять пластину! Но я не отменил и не перенес шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! — написал певец на своей страничке в Instagram. (орфография и пунктуация автора — сохранены — прим.ред.)

По окончании операции Диме Билану предстоит пройти реабилитацию в клинике, чтобы полностью восстановиться.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Билан отыграл концерт в Петербурге с двойным переломом ноги и отправился в больницу.