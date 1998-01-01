Дима Билан готовится к серьезной операции

Известный российский певец Дима Билан готовится к сложной операции. Виной всему перелом ноги, который артист получил во время концерта в Петербурге. Музыканту предстоит перенести серьезную операцию, потому сейчас он находится в одной из столичных клиник. Медики заверили звезду эстрады — без хирургического вмешательства не обойтись.
По окончании операции Диме Билану предстоит пройти реабилитацию в клинике, чтобы полностью восстановиться.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Билан отыграл концерт в Петербурге с двойным переломом ноги и отправился в больницу.