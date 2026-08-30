У берегов Северного Кипра затонуло судно с 270 пассажирами: начата спасательная операция

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 91 0

На месте происшествия работают спасатели.

У побережья Кипра затонул пассажирский паром 30 августа

Фото: www.globallookpress.com/Guillaume Pinon

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Паром с 279 пассажирами затонул у берегов Турецкой республики Северного Кипра

Паром с 279 пассажирами затонул у берегов Турецкой республики Северного Кипра. Об этом сообщило издание Kibros Postasi.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, рано утром по местному времени. Лодка перевернулась приблизительно в двух километрах к северу от побережья Кирении. На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники экстренных служб, включая спасателей и врачей.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту судна находилось 270 человек. Информация о погибших или раненых отсутствует. Спасательная операция продолжается.

О том, что стало причиной произошедшего, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабль-ресторан ушел под воду в Киевской области. Судно принадлежало бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Этот объект долгое время считался одной из самых ярких достопримечательностей бывшей частной территории экс-главы государства. Он привлекал внимание своим необычным видом и масштабными размерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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