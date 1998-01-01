Трейлер с новыми кадрами из «Игры престолов» появился в сети

Поклонники эпической киносаги «Игра престолов» дождались нового трейлера, который вышел в преддверии церемонии награждения «Оскар». В двухминутный ролик-обзор попали кадры с появлением дракона в окрестностях Винтерфелла и армией Безупречных, марширующей по заснеженным просторам.

Также были показаны Арья Старк, Джон Сноу, Дейенерис и Тормунд. Последний считался погибшим во время обрушения Стены. Первая серия финального сезона выйдет на экраны уже 14 апреля.

В подборку НВО попали и другие телешоу, которые выйдут в ближайшее время. Среди них — фильм «Дедвуд», продолжение сериала «Большая маленькая ложь» и многие другие. Всего были анонсированы 35 проектов.

Ранее Пятый канал рассказывал про эффектное появление звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк на красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар».