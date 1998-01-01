В России предложили платить компенсацию за моральный вред пожизненно

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Согласно инициативе общественников, разовую выплату компенсации также предлагается сохранить.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Выплаты за причинение морального вреда, повлекшее за собой серьезный вред здоровью предлагают сделать пожизненными.

С подобной инициативой выступил глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он намерен направить соответствующее предложение в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации о внесении необходимой поправки в Гражданский кодекс. Об этом пишет RT.

Как поясняет автор инициативы, существующая в настоящее время разовая выплата не может полностью компенсировать причиненный вред здоровью. Так, в случае, когда из-за серьезного ущерба здоровью наступают необратимые и неизлечимые последствия, например, фантомные боли после ампутации конечности, которые будут мучить пострадавшего всю жизнь.

Общественник предлагает обязать выплачивать компенсацию пострадавшему со стороны причинившего моральный вред, повлекший ухудшение здоровья, пожизненно. Кроме того, разовую выплату, согласно инициативе, также предлагается сохранить.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что депутаты ГД предлагают штрафовать шоферов-нарушителей на основании видео «народных инспекторов».

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