«Он вернется»: как изменится актерская карьера Ефремова после колонии

Сомнений в таланте Михаила нет, но как жизнь в камере повлияет на его игру на сцене и в кино?

Актерские способности отбывающего срок за ДТП Михаила Ефремова станут значительно лучше. Об этом рассказал его коллега по цеху Виктор Немец изданию «Страсти».

Актер восхитился талантом Ефремова. Собеседник издания считает, что он ничуть не уступает в навыках своему отцу Олегу, который тоже работал в киноиндустрии.

«У Михаила все наладится. Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки. Я знаю, что он снял документальный фильм. Думаю, он продолжит снимать кино, сам будет сниматься», — сказал Немец.

Он подчеркнул, что у Никиты Ефремова, сына Михаила, тоже очень большой талант.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Михаила Ефремова Татьяна Беркович раскрыла его диагноз. Она утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. Женщина выразила сочувствие своему близкому другу, с которым уже давно поддерживает связь.