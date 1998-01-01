Предприниматель, который жестоко обращался с работниками, был убит в ХМАО

Предпринимателя, который жестоко обращался с работниками, убили в селе Ванзеват в Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 24 февраля. Об этом сообщает URA.RU.

По информации местных СМИ, Владимира Теплова мог убить собственный подчиненный. Знакомые с Тепловым местные жители утверждают, что он всячески издевался над рабочими: избивал и даже морил людей голодом. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что в 2017 году бизнесмен уже попадал под подозрение в злоупотреблении полномочиями. Однако в результате проведенной проверки следователям не удалось найти ни одного нарушения.

Ранее Пятый канал сообщал о новых подробностях в деле о загадочной смерти в СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного.