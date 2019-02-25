Суд арестовал имущество экс-подруги депутата, подозреваемой в краже 22 миллионов

Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество модели Ольги Синтюревой, подозреваемой в краже более 22 миллионов у своего бывшего возлюбленного, депутата Госдумы Сергея Жигарева. Под арест попал автомобиль «Mercedes-Benz» и квартира на улице Полины Осипенко в северном районе Москвы. Об этом сообщает МК.RU.

Согласно решению суда, модели запрещается совершать какие-либо сделки с машиной, однако ездить на автомобиле по-прежнему разрешено. Что касается квартиры, то Ольга Синтюрева больше не сможет ее сдавать. Ранее девушка уже переоформила имущество на своего соседа, заключив фиктивную сделку купли-продажи жилья. Заподозрив неладное, мужчина обратился в полицию, и договор признали недействительным.

Некоторое время Ольга Синтюрева встречалась с депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым. Однако долго их отношения не протянули, и пара распалась. Вскоре после этого Жигарев и Синтюрева условились на встречу, однако туда заявился новый бойфренд Ольги, который жестоко избил ее бывшего возлюбленного. На следующий день, 9 июля, депутат обвинил модель в похищении 22 миллионов рублей из его номера в столичной гостинице.

11 июля Ольгу Синтюреву задержали по подозрению в краже. 23 июля Пресненский суд Москвы изменил Синтюревой меру пресечения на домашний арест.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Жигарев подал новый иск против бывшей пассии Ольги Синтюревой. На этот раз народный избранник обвинил девушку в причинении морального вреда и потребовал крупную сумму в качестве компенсации.