Завоевавший «Оскар» Рами Малек упал со сцены во время церемонии — видео

, 15:53 Видео 110

Звезде «Богемской рапсодии» даже понадобилась помощь медиков.

Фото, видео: Youtube @ Emily Malek, globallookpress © Kevin Sullivan

Актер Рами Малек, получивший «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия» так переволновался, что упал со сцены во время церемонии награждения 25 февраля после получения заветной статуэтки. Об этом сообщает ФАН.

На кадрах с мероприятия видно, что к актеру на помощь тут же пришли медики и отвели его за кулисы. Представитель Рами Малека в разговоре с журналистами не стал комментировать его состояние.

Ранее Пятый канал сообщал, что также на премию за лучшую мужскую роль претендовали Брэдли Купер, сыгравший в картине «Звезда родилась», Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая Книга») и Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»). О том, как прошла церемония в большом материале нашего канала.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:17
Зеленский попросил украинцев подобрать ему министров, если он победит на выборах
16:11
«Черная метка» за слова: Серебряков надеется продолжить съемки в России
16:05
Видео: Бразильский боец в акробатическом стиле разгромил корейца
15:59
Медведи и бабочки проснулись в регионах Сибири из-за ранней весны — видео
15:53
Завоевавший «Оскар» Рами Малек упал со сцены во время церемонии — видео
15:42
Лавров усомнился в интеллекте некоторых политиков в Вашингтоне
15:37
«Дни тяжелые настали для Милонова Витали» — Шнур стихами ответил депутату
15:36
Прояснились обстоятельства нападения на директора школы в Москве
15:29
Суд арестовал имущество экс-подруги депутата, подозреваемой в краже 22 миллионов
15:28
Правовой ликбез: Как стать идеальным пассажиром
15:22
«Никак не объяснял детям»: Константин Меладзе впервые рассказал о разводе с Сумм
15:14
Конфликт водителя и пешехода, закончившийся выстрелом в лицо, попал на видео
14:58
Емельяненко-младшего распинают в Instagram за «леща» на мастер-классе
14:46
СБ Украины завела уголовные дела против семи российских военных
14:34
Президент Казахстана назначил нового премьера после отставки правительства
14:26
Владимир Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных туристов
14:05
Уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске
13:47
Владелец склада в Праге «потерял» миллион евро после крупного пожара — видео
13:34
Фигурант дела о смертельном ДТП на Невском арестован судом — видео
13:33
Кадры из больницы: Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама