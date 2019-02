Актер Рами Малек, получивший «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия» так переволновался, что упал со сцены во время церемонии награждения 25 февраля после получения заветной статуэтки. Об этом сообщает ФАН.

rami malek



the first non-white actor



to win an oscar



and first ever



to fall off the oscars stage



i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN