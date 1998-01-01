Актер Рами Малек, получивший «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия» так переволновался, что упал со сцены во время церемонии награждения 25 февраля после получения заветной статуэтки. Об этом сообщает ФАН.

rami malek



the first non-white actor



to win an oscar



and first ever



to fall off the oscars stage



i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN — ‏ً (@gracefulmercury) 25 февраля 2019 г.

На кадрах с мероприятия видно, что к актеру на помощь тут же пришли медики и отвели его за кулисы. Представитель Рами Малека в разговоре с журналистами не стал комментировать его состояние.

Ранее Пятый канал сообщал, что также на премию за лучшую мужскую роль претендовали Брэдли Купер, сыгравший в картине «Звезда родилась», Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая Книга») и Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»). О том, как прошла церемония в большом материале нашего канала.