Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце

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Хирургическое вмешательство потребовалось в связи с заменой шунта, установленного еще десять лет назад.

Фото: Instagram @friske52

Владимир Фриске, отец скончавшейся несколько лет назад певицы Жанны Фриске, перенес операцию на сердце. Хирургическое вмешательство было необходимо в связи с заменой шунта (искусственного сосуда, вживляемого для обеспечения кровотока — прим. ред.), установленного еще десять лет назад. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Врачи уже выписали пациента из больницы, однако порекомендовали соблюдать постельный режим и полный покой.

Владимир признался, что причиной проблем со здоровьем может быть смерть дочери. Постоянные скандалы, связанные с Жанной, доставляют ему много хлопот, он не выдерживает таких переживаний, и в результате приходится чаще обращаться к врачам. Отец Фриске уже неоднократно попадал в больницу с жалобами на боли в области сердца и нервным срывом.

Владимир Фриске также отметил, что старается реже выходить в социальные сети, где пишут много гадостей про него и семейство его дочери. Он старается забыть о страшной трагедии, однако журналисты не дают этого сделать.

— Я думал, будет легче — нет. Посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, тогда опять начинаю все вспоминать, накатывают слезы. Кто бы что не говорил… Это невозможно вылечить. Ну как? Это часть твоей жизни, самая хорошая, добрая, самая такая сознательная. И все было по-настоящему, без всяких нарисовок, — цитирует Владимира Starhit.

Также стало известно, что отец Фриске переписал завещание на внука.

Ранее Пятый канал сообщал, что сестра Фриске намерена судиться с новостным порталом, который заявил, что Жанна жива. 

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