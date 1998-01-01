Новый скандал: С концерта Аллегровой зрителя вывели сотрудники полиции

, 16:41 Видео 118

Охрана заявила, что снимать на телефон выступление певицы запрещено.

Фото, видео: Instagram @gapysya, globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Очередной концерт звезды российской эстрады Ирины Аллегровой закончился скандалом. Во время выступления певицы в городе Мытищи сотрудники полиции были вынуждены вывести молодого человека, снимавшего шоу на телефон. Однако оставлять «произвол» охранников безнаказанным он не намерен. 

Перед каждым концертом «императрицы» российской эстрады зрителей предупреждают: фото- и видеосъемка запрещена. В чем причины этого, неизвестно. Однако певица настаивает на таких строгих мерах. Однажды на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске исполнительница даже прервала выступление, требуя, чтобы ее прекратили снимать журналисты.

Тем не менее, вопреки всем правилам, фанаты не теряют надежды снять на память концерт любимой артистки. Охранники, в свою очередь, отчаянно борются с нарушителями.

В субботу, 23 февраля, на выступлении Аллегровой один из фанатов достал телефон, чтобы снять выступление любимицы, но неожиданно нарвался на охрану. Слушать сотрудников полиции он не захотел, поэтому им пришлось прибегнуть к крайним мерам: вывести его за руки.

Возмущенный фанат рассказал о произошедшем в Instagram.

— Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах. Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя, якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу, — написал он под публикацией.

Оказалось, охрана накинулась на журналиста ведущих телеканалов — «Россия 24» и «Москва 24» — Алексея Калякина, который хочет еще и побороться за свои права.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ирина Аллегрова попросила своих поклонников не фотографировать ее во время выступлений и затем не писать «глупости» в соцсетях.

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