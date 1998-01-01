«Я счастлива»: Звезда «Склифосовского» впервые назвала имя своего избранника

Российская актриса Мария Куликова, известная по роли в сериале «Склифосовский», рассказала, кто стал ее новым избранником. Ранее она не сообщала журналистам имя своего таинственного возлюбленного, а только говорила, что счастлива в отношениях с ним.

Оказалось, что новый кавалер артистки — ее коллега по съемочной площадке Виталий Кудрявцев. Вместе с ним она играла в сериале «Слишком красивая жена». Как это нередко бывает, любовь на экранах переросла в реальные чувства, и между актерами завязался роман.

Поклонники стали все чаще замечать любимицу в компании своего коллеги, однако не были уверены в их романтических отношениях. Все сомнения развеяли журналисты. Стало известно, что звезды уже даже вместе живут и чувствуют себя безумно счастливыми. Они вместе решают домашние проблемы и строят дом.

Актриса рада, что приняла решение развестись со своим бывшем мужем Денисом Матросовым. По ее мнению, разрыв обоим супругам пошел на пользу.

— Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. Наш с Денисом развод «родил» не двух несчастных людей, а четырех счастливых. Рада, что отец моего ребенка нашел ту, которая делает его лицо светящимся. С моим мужчиной мы любим путешествовать. Впервые я стала подстраивать работу под свою личную жизнь, а не наоборот. Вместе мы объехали уже полмира. А сколько еще неизведанного! — цитирует звезду Starhit.

Новый избранник актрисы уже успел познакомиться с ее сыном от предыдущего брака и быстро нашел с ним общий язык. Ваня даже интересовался, будет ли его мать снова выходить замуж, однако ничего конкретного артистка ему так и не ответила.

Ранее Пятый канал сообщал, что у Любови Толкалиной завязался новый роман.