«Я счастлива»: Звезда «Склифосовского» впервые назвала имя своего избранника

, 18:53 135

Мария Куликова рассказала о романтических отношениях с коллегой по сериалу Виталием Кудрявцевым.

Фото: Социальные сети

Российская актриса Мария Куликова, известная по роли в сериале «Склифосовский», рассказала, кто стал ее новым избранником. Ранее она не сообщала журналистам имя своего таинственного возлюбленного, а только говорила, что счастлива в отношениях с ним.

Оказалось, что новый кавалер артистки — ее коллега по съемочной площадке Виталий Кудрявцев. Вместе с ним она играла в сериале «Слишком красивая жена». Как это нередко бывает, любовь на экранах переросла в реальные чувства, и между актерами завязался роман.

Поклонники стали все чаще замечать любимицу в компании своего коллеги, однако не были уверены в их романтических отношениях. Все сомнения развеяли журналисты. Стало известно, что звезды уже даже вместе живут и чувствуют себя безумно счастливыми. Они вместе решают домашние проблемы и строят дом.

Актриса рада, что приняла решение развестись со своим бывшем мужем Денисом Матросовым. По ее мнению, разрыв обоим супругам пошел на пользу.

— Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. Наш с Денисом развод «родил» не двух несчастных людей, а четырех счастливых. Рада, что отец моего ребенка нашел ту, которая делает его лицо светящимся. С моим мужчиной мы любим путешествовать. Впервые я стала подстраивать работу под свою личную жизнь, а не наоборот. Вместе мы объехали уже полмира. А сколько еще неизведанного! — цитирует звезду Starhit.

Новый избранник актрисы уже успел познакомиться с ее сыном от предыдущего брака и быстро нашел с ним общий язык. Ваня даже интересовался, будет ли его мать снова выходить замуж, однако ничего конкретного артистка ему так и не ответила.

Ранее Пятый канал сообщал, что у Любови Толкалиной завязался новый роман.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:22
«Опять пришел смешить кефаль»: Зачем «Дональд Кук» зашел в порт Одессы
19:06
Жуткие кадры: В Татарстане мужчина с ножом в спине вышел из больницы покурить
19:03
Кино, за которое не стыдно. Жизнь, слова и фильмы Алексея Балабанова
18:53
«Я счастлива»: Звезда «Склифосовского» впервые назвала имя своего избранника
18:41
«Бог им судья»: Мама близняшек из Anna Maria рассказала о травле дочерей
18:32
Шерше ля фам: стали известны причины жестокого избиения подростка под Саратовом
18:19
«Ужас и шок»: Собчак и Венедиктов скорбят в сети о смерти Игоря Малашенко
18:10
Видео: Уникальную ручку Гагарина выставили на торги во Франции
17:59
«Борец с проститутками» Дацик выходит на свободу
17:48
Чем опасен завтрак из хлебных тостов — видео
17:38
Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в Петербурге к 2020 году
17:27
Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе
17:20
В Петербурге икону впервые передадут Эрмитажу для выставки — видео
17:20
Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Малашенко
17:14
Порошенко поведал о сокровенном
17:09
Начался суд по делу о теракте в петербургском метро
17:06
Maruv заявила о серьезном давлении со стороны НОТУ и попросила поддержки
16:59
Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце
16:50
Два человека пострадали в результате перестрелки в Ростове-на-Дону
16:41
Новый скандал: С концерта Аллегровой зрителя вывели сотрудники полиции

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама