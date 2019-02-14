«Это же шутка?»: Фанаты в шоке от нового состава группы SEREBRO

Группа SEREBRO впервые предстала в новом составе на концерте в День всех влюбленных в Кремле. Участницами легендарного трио стали Елизавета Корнилова, которая раньше встречалась с участником группы MBAND Никитой Киоссе, Ирина Титова и Марианна Кочурова.

Однако перед тем, как выступать на одной сцене с другими звездами российской эстрады, девушкам пришлось пройти серьезный отбор. О его начале объявил известный российский продюсер Максим Фадеев еще в ноябре 2018 года. В своем Instagram он сообщил, что все потенциальные участницы знаменитой группы должны опубликовать в соцсетях под хэштегом #serebrocasting минутный видеоролик, на котором они исполняют любую песню, и указать имя, возраст и пол. Из сотен претенденток Фадеев выбрал только 30.

Путем зрительского голосования половина отсеялась. А для победительниц продюсер подготовил настоящее испытание. Девушки стали участницами реалити-шоу на YouTube. Уже в первом выпуске программы ведущий Гусейн Гасанов решил проверить конкурсанток на прочность: он предложил претенденткам прямо перед камерами смыть с себя всю косметику и переодеться в откровенные купальники.

Трое отказались это делать, в то время как остальные были готовы на все, чтобы блистать на одной сцене со звездами. В итоге в финале оказалось только девять солисток, но победительниц конкурса не называли до последнего. Продюсер хотел преподнести зрителям сюрприз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Серебряные малышки в деле🖤🦋💎 @fadeevmaxim @malfa.family Публикация от LIZA (@kornilovaliza) 14 Фев 2019 в 12:27 PST

Сюрприз удался. Зрители были по-настоящему шокированы, только нельзя сказать, что все были удивлены приятно. В сетях разгорелись ожесточенные споры. Судя по комментариям, новый состав группы мало кому пришелся по душе.

— Мало кто будет ходить на концерты. Так что скоро это станет полным дном.

— Откуда взялись две другие? Все, SEREBRO, прощай!

— Это же шутка?!

— Для меня «Серебра» больше нет! — писали пользователи в Instagram.

Сами девушки начинают привыкать к новому статусу. О своем дебюте они заявили в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram SEREBRO Публикация от Марианна Кочурова (@mariyanaserebro) 14 Фев 2019 в 12:33 PST

Ранее Пятый канал рассказал о сольном концерте экс-солистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной.