Дональд Трамп обвинил Спайка Ли в расизме по отношению к себе

Дональд Трамп не смог не отреагировать на слова американского режиссера Спайка Ли, сказанные им во время церемонии вручения кинопремии «Оскар».

— Было бы неплохо, если бы Спайк Ли мог прочесть свои записи или, что еще лучше, вообще не читал по бумажке, делая свой расисткий выпад в адрес вашего президента, который сделал больше для афроамериканцев (реформа уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы в истории, сокращение налогов) и так далее, чем любой другой президент! — написал Трамп в своем Twitter.

twitter @ realDonaldTrump

Фильм Спайка Ли «Черный клановец» в воскресенье, 24 февраля, получил «Оскара» номинации «лучший адаптированный сценарий». При получении награды Ли заявил в своей речи, что президентские выборы 2020 года «уже не за горами», и призвал избирателей «на верную сторону истории» и сделать моральный выбор «между любовью и ненавистью».

Ранее Пятый канал рассказывал, как прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар».