Дональд Трамп обвинил Спайка Ли в расизме по отношению к себе

Дональд Трамп не смог не отреагировать на слова американского режиссера Спайка Ли, сказанные им во время церемонии вручения кинопремии «Оскар».
Ранее Пятый канал рассказывал, как прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар».
26 фев, вторник, 4:28
Сегодня, 3:38 Политика Фото 20
Президент США отреагировал на критику получившего «Оскар» режиссера в свой адрес.
Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп не смог не отреагировать на слова американского режиссера Спайка Ли, сказанные им во время церемонии вручения кинопремии «Оскар».
Ранее Пятый канал рассказывал, как прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар».
Нашли ошибку?
Забыли пароль?
И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!
Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!
Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!
В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».
Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA
«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».