Бедные академики и богатые спонсоры: как прошел «Оскар-2019»

Главное событие года для ценителей большого кино — в Лос-Анджелесе завершилась 91 церемония вручения премии «Оскар». Как всегда, много шума наделали наряды знаменитостей. Голливудские звезды традиционно дефилировали по красной ковровой дорожке, стараясь поразить всех своими нарядами.

А вот сама церемония вручения премии разочаровала. Интриги практически не было — среди обладателей золотых статуэток фильмы «Богемская рапсодия», «Фаворитка» и «Зеленая книга».

Формулу оскароносного успеха разгадал кинообозреватель Николай Никулин.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какая кинокартина стала лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков.