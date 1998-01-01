Россия может покинуть Совет Европы

Россия не исключает вариант с выходом из Совета Европы, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. РФ настаивает на восстановлении своих прав в ПАСЕ в полной мере и без дополнительных условий, в противном случае будет рассмотрен сценарий с выходом из международной организации.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко пояснил, что решение по этому вопросу во многом будет зависеть от позиции тех, кто лишил российскую делегацию полномочий в ПАСЕ. Кроме того, ключевым моментом станут выборы нового генсека ПАСЕ. По словам Грушко, если они пройдут без России, это станет признаком глубочайшего кризиса для Совета Европы.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине. В ответ Москва перестала участвовать в деятельности ассамблеи, заморозила взносы и не стала отправлять делегатов на сессии ПАСЕ.

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия «задолжала» Совету Европы около 60 миллионов евро.