Россия вошла в список «стран-трудоголиков» — видео

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В мае россиян ожидает девять выходных, но это не мешает РФ быть в четверке стран с самым трудящимся населением.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

Россиян ждет череда праздничных дней. В этом году на 23-е февраля лучше не планировать долгих застолий — это обычные выходные, суббота и воскресенье. Зато «женский день» будем отмечать три дня: С 8-го по 10 марта.

В начале мая — сразу девять выходных, но не подряд. С 1-го по 5 мая — Праздник Весны и Труда, с 9-го по 12-е — День Победы. При этом Россия вошла в четверку стран, по количеству времени, которое население проводит на рабочих местах. Данные приводит еженедельник «Аргументы и факты».

Так, россияне в год проводят на работе в среднем 1980 часов. Больше только мексиканцы — почти две с половиной тысячи, жители Южной Кореи и Греции. А вот японцы, вопреки расхожему мнению, трудятся на 300 часов меньше. Неожиданные выводы журналистов представлены на страницах свежего выпуска «АиФ».

Ранее Пятый канал рассказывал, как буддисты празднуют Новый год.

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